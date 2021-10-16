5 أشياء تجنبها فى النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات ، مثل كيتو ، فأنت تحد من الكربوهيدرات والسكر لصالح العناصر الغذائية الأخرى، مثل الدهون والخضر والبروتين، وعلى الرغم من أن نمط الحياة منخفض الكربوهيدرات قد يساعدك على الشعور بصحة أفضل أو فقدان الوزن (على الأقل في البداية) ، إلا أن هناك أشياء معينة يجب أن تتأكد من القيام بها للحفاظ على نظام غذائي صحي قدر الإمكان مع الاستغناء عن الكربوهيدرات.

عندما تتوقف عن تناول الكربوهيدرات ، ينتهي بك الأمر إلى الاستغناء عن الألياف (التي تأتي من الحبوب الكاملة والفاصوليا والخضراوات النشوية) والعناصر الغذائية الهامة الأخرى، لذا تجنب القيام بهذه الأشياء التي يمكن أن تزيد الأمور سوءًا وتمنعك من الوصول إلى أهدافك، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

لا تتخلى عن الخضراوات

يجب أن يشتمل أي نمط غذائي منخفض الكربوهيدرات على الكثير من الخضراوات، فهذه الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات بشكل طبيعي مثل "الأوراق الخضراء والبروكلي والقرنبيط والكوسة والمشروم والفلفل وغيرها) بالإضافة لاحتوائها على نسبة عالية من الماء للتغلب على الانتفاخ والحفاظ على ترطيب الجسم وانتظامه، قم ببناء نصف طبقك بالخضراوات الخضراء لجني الفوائد.

لا تتخلى عن الفاكهة

تحتوي الفاكهة على نسبة عالية من الكربوهيدرات بشكل عام مقارنة بالخضراوات، لكن هذا لا يعني أنها لا تستحق مكانًا في نظامك الغذائي، يمكنك اختيار عدد قليل من الأطعمة المفضلة لديك والتي تحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات مثل "البطيخ والتوت والخوخ والأفوكادو "مع الفاكهة تحصل على الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة الجيدة.

لا تكن مقيدًا جدًا

تحتوي معظم الأطعمة المريحة المفضلة لدينا على الكربوهيدرات (مثل الجبن والبيتزا والبسكويت والآيس كريم وغير ذلك الكثير) ، لذلك إذا كنت صارمًا للغاية في التخلص من الكربوهيدرات ، فقد تشعر وكأنك تفقد كل ما تفضله ، هذا يمكن أن يجعلك تستسلم من الإحباط، أو ينتهي بك الأمر إلى الإفراط في تناول الكثير من الكربوهيدرات في وقت واحد.

لا تنسى شرب الماء

لا يكفي تقليل الكربوهيدرات والسكر فقط لإنقاص الوزن، تحتاج أيضًا إلى شرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا ، وتجنب الإمساك والحفاظ على جسدك في حالة جيدة كما ينبغي.

أنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالجفاف لأن جسمك يحتفظ بكمية أقل من الماء ويحاول التخلص من الكيتونات، احتفظ بزجاجة كبيرة من الماء على مكتبك ، واختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، مثل البطيخ والخيار والحمضيات للمساعدة في الحفاظ على رطوبتك.

لا تتخلى عن الخضراوات النشوية

بينما تشجعك الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على تناول الخضراوات منخفضة الكربوهيدرات في الغالب وتحد من الخضراوات النشوية مثل "البطاطس والبطاطا الحلوة والقرع، لا يتعين عليك التخلص منها تمامًا، فلا يزال بإمكانك اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات دون التخلي عنها تمامًا ، لذا فإن تضمين بعض الخضار والفاكهة النشوية يعني أنك ستحصل على المزيد من تلك العناصر الغذائية المهمة التي تفقدها عند التخلص من الكثير من الكربوهيدرات.