7 فوائد صحية لتناول الأسماك.. يمنع السرطان ويعزز فقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

تعتبر الأسماك من بين أكثر الأطعمة صحة على هذا الكوكب، فهى تحتوى على العناصر الغذائية المهمة، مثل البروتين وفيتامين "د"، كما تعتبر الأسماك أيضًا مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعتبر مهمة للغاية لجسمك وعقلك.

فيما يلي 7 فوائد صحية من تناول الأسماك تدعمها الأبحاث وفقا لموقع "healthline".



1. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يأكلون الأسماك بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والموت بسبب أمراض القلب، وبصرف النظر عن أن هذا النظام الغذائي غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعتبر من السلع الأساسية التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، يصبح فعالًا مثل تناول بعض الأدوية للسيطرة على الأمراض المزمنة.

2. يقلل من مخاطر الإصابة بضغط الدم

يساعد النظام الغذائي الذى يعتمد على الأسماك في تقليل مخاطر الإصابة بضغط الدم لأنه يحسن نسبة الدهون في الدم، يوفر تناول الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى أحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة التي تعمل على تحسين صحة الإنسان.

3. يخفض مؤشر كتلة الجسم

مؤشر كتلة الجسم هو طريقة لحساب نسبة وزن الجسم ، ويعمل النظام الغذائي المعتمد على الأسماك على تقليل مؤشر كتلة الجسم بشكل كبيربسبب زيادة الفيتامينات والمعادن التي تحصل عليها في هذا النظام الغذائي.

4. يساعد في منع السرطان

أظهرت الدراسات أن إضافة المأكولات البحرية والأسماك في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن جهاز المناعة لديك وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بالسرطان.



5. يحارب التدهور المعرفي

تظهر العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة أن الأشخاص الذين يأكلون المزيد من الأسماك لديهم معدلات أبطأ من التدهور العقلي، وتكشف الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك كل أسبوع لديهم المزيد من المادة الرمادية - الأنسجة الوظيفية الرئيسية للدماغ - في أجزاء الدماغ التي تنظم العاطفة والذاكرة .

6. يحمي بصرك في الشيخوخة تشير بعض الأدلة إلى أن الأسماك وأحماض أوميجا 3 الدهنية قد تحمي من هذا الضمور البقعى فى العين، وفقا للدراسات فأن تناول الأسماك الدهنية مرة واحدة في الأسبوع كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بنسبة 53٪. 7. يساعد على فقدان الوزن

تساعد البروتينات الإضافية والدهون الصحية من المأكولات البحرية الجسم، وتوفر فوائد غذائية تمنحك شعورًا بالشبع ، مزيج من الأسماك مع الفواكه والخضروات والدهون الصحية والمكسرات والألياف والمواد الكيميائية الضوئية يعزز عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.