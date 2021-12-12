اليوم السابع
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الأحد، 12 ديسمبر 2021 04:19 ص
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أطعمة ينصح بتناولها فى النظام الغذائي لتعزيز المناعة

الأحد، 12 ديسمبر 2021 04:00 ص
أطعمة ينصح بتناولها فى النظام الغذائي لتعزيز المناعة أطعمة تناولها فى النظام الغذائي لحصول مناعة أقوى
كتبت نهير عبد النبى

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يعتبر موسم الشتاء من المواسم التى يزداد فيها نسبة  الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا و هنا ينصح بالتغذية السليمة التي تساعد على تعزيز صحة الجسم والمناعة وإليك أطعمة يجب أن تستمتع بها في موسم الشتاء والحصول على فوائدها الصحية والحفاظ على لياقتك من خلالها ، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth". 

 
 

- الفواكه

 
إن تناول الفواكه الشتوية تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الامراض ، ومنها البرتقال والجوافة حيث تحتوى على مضادات للأكسدة وفيتامين سى.
 
 
 

- الكركم

 
يعتبر للكركم  غني بخصائص مضادات الأكسدة كما انه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض،  ويمنع قرحة المعدة .
 
 
 

- البروتينات

 
تشتهر البروتينات بفوائدها الصحية المختلفة ، مثل زيادة المناعة والشفاء والتعافى من الأمراض، وهناك العديد من مصادر البروتين التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي ، مثل البقوليات والدجاج والبيض وفول الصويا والحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى.
 
 

-أحماض أوميجا 3 الدهنية

 
الأحماض الدهنية الأساسية لها تأثير تعديل المناعة ، وتساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على زيادة المناعة ومكافحة العدوى ، حيث يزداد خطر الإصابة بالعدوى من خلال الطعام والماء ، يمكن أن يساعدك تناول  المكسرات والأسماك والمحار والجمبري وبذور الكتان والجوز وبذور الشيا والفستق وما إلى ذلك على بناء الجسم جهاز مناعة قوي.
 
 

- الزنجبيل والثوم

 
الزنجبيل والثوم من أبرز الطرق الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والفيروسات، و يحتوي الزنجبيل أيضًا على مضادات حيوية ومضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعدك على تخفيف آلام الحلق. 
 
 

النظام الغذائي

اطعمة صحية

فوائد الماء

فوائد الفواكه

فيتامين A

فوائد الكركم

فوائد البروتينات

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