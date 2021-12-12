أطعمة ينصح بتناولها فى النظام الغذائي لتعزيز المناعة

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر موسم الشتاء من المواسم التى يزداد فيها نسبة الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا و هنا ينصح بالتغذية السليمة التي تساعد على تعزيز صحة الجسم والمناعة وإليك أطعمة يجب أن تستمتع بها في موسم الشتاء والحصول على فوائدها الصحية والحفاظ على لياقتك من خلالها ، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- الفواكه

إن تناول الفواكه الشتوية تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الامراض ، ومنها البرتقال والجوافة حيث تحتوى على مضادات للأكسدة وفيتامين سى.

- الكركم

يعتبر للكركم غني بخصائص مضادات الأكسدة كما انه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض، ويمنع قرحة المعدة .

- البروتينات

تشتهر البروتينات بفوائدها الصحية المختلفة ، مثل زيادة المناعة والشفاء والتعافى من الأمراض، وهناك العديد من مصادر البروتين التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي ، مثل البقوليات والدجاج والبيض وفول الصويا والحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى.

-أحماض أوميجا 3 الدهنية

الأحماض الدهنية الأساسية لها تأثير تعديل المناعة ، وتساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على زيادة المناعة ومكافحة العدوى ، حيث يزداد خطر الإصابة بالعدوى من خلال الطعام والماء ، يمكن أن يساعدك تناول المكسرات والأسماك والمحار والجمبري وبذور الكتان والجوز وبذور الشيا والفستق وما إلى ذلك على بناء الجسم جهاز مناعة قوي.

- الزنجبيل والثوم

الزنجبيل والثوم من أبرز الطرق الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والفيروسات، و يحتوي الزنجبيل أيضًا على مضادات حيوية ومضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعدك على تخفيف آلام الحلق.