اليوم السابع
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السبت، 11 ديسمبر 2021 05:32 م
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دراسة: ممارسة الرياضة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي

السبت، 11 ديسمبر 2021 05:00 م
دراسة: ممارسة الرياضة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي النشاط البدنى والالتهاب الرئوي
كتبت إيناس البنا

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أظهر بحث جديد، إن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم مخاطر أقل للإصابة بالالتهاب الرئوي وكذلك الموت بسببه.

وأوضحت الدراسة التى نشرت في مجلة "GeroScience Journal"، أن فوائد التمارين المنتظمة معروفة جيدًا ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المعدية أو مدتها أو شدتها.

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي والموت المرتبط بالالتهاب الرئوي مقارنةً بالأشخاص الأقل نشاطًا بدنيًا أو الذين لا يمارسون الرياضة.

وقال الدكتور سيتور كونوتسور، كبير المحاضرين في مجال توليف الأدلة في كلية الطب في بريستول: "في هذا التحليل المجمع الأول على الإطلاق لجميع الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع، وجدنا قوة ودليل مقنع على وجود علاقة بين التمارين المنتظمة وتقليل خطر إصابة الشخص بالتهاب رئوي وكذلك الوفاة من المرض ".

وأضاف: "على الرغم من أن دراستنا لم تستطع تحديد مقدار النشاط البدني وشدته ، وهو أمر ضروري للوقاية من الالتهاب الرئوي، فإن بعض النتائج تشير إلى أن المشي لمدة 30 دقيقة مرة واحدة في الأسبوع له تأثير وقائي على الوفاة بسبب الالتهاب الرئوي".

وأضافت نتائج الدراسة إلى الأدلة الموثقة جيدًا على أن النشاط البدني المنتظم لديه القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والأمراض المعدية مثل الالتهاب الرئوي ، وكذلك الموت. للنشاط البدني فوائد كبيرة على الصحة العامة، فضلاً عن تقليل تكاليف الرعاية الصحية الناتجة عن الظروف الصحية الموجودة مسبقًا.

 


النشاط البدنى

الالتهاب الرئوي

فوائد النشاط البدنى

ممارسة الرياضة

المشى

ضروري للوقاية من الالتهاب الرئوي

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