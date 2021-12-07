افحص أسنانك لتجنب الالتهاب الرئوي والإصابة بأمراض القلب

كتبت - ميرفت رشاد

تعتمد أجزاء كثيرة من الجسم على صحة أجزاء أخرى، ويمكن أن يكون لمشكلة في منطقة ما آثار بعيدة المدى، وتُعد الأسنان إحدى مناطق الجسم المهمة للصحة العامة ، وقد تم ربط صحة الفم السيئة بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية التي لم تتوقعها أبدًا، بحسب ما ذكره موقع " eatthis".

آثار الأسنان غير نظيفة

يمكن للأسنان المتسخة أن تستضيف عددا كبيرا من البكتيريا، عدم الحفاظ على نظافة أسنانك يمكن أن يكون له آثار خطيرة على صحتك.

خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

تؤثر أمراض اللثة على العظام واللثة حول الأسنان، وقد ربطتها الدراسات بمشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقًا لدراسة أجريت على أكثر من 11750 بالغًا وجد الباحثون أن نصف الأشخاص الذين يعالجون من ارتفاع ضغط الدم أبلغوا عن إصابتهم بأمراض اللثة.

يعتقد العلماء أن الالتهاب في اللثة قد يؤدي إلى حدوث التهاب في مناطق أخرى من الجسم أو يزيدها سوءًا ، بما في ذلك الشرايين، إلا أن بعض الأبحاث تشير إلى أن أمراض القلب والشرايين المسدودة والسكتة الدماغية قد تكون مرتبطة بالالتهابات التي يمكن أن تسببها بكتيريا الفم.

صحة الدماغ

أكدت دراسة ، أنه كلما زاد عدد الأسنان التي يفقدها الشخص ، زاد خطر الإصابة بالخرف أو التدهور المعرفي، قرر الباحثون أنه مقابل كل سن يُفقد ، يكون لدى الشخص خطر أكبر بنسبة 1.1٪ للإصابة بالخرف و 1.4٪ خطر أكبر للإصابة بالتدهور المعرفي.

مخاطر الالتهاب الرئوي

إذا كنت لا تعتني بأسنانك وصحة فمك ، فقد تزيد الجراثيم الموجودة في الفم من خطر الإصابة بمشكلات في الرئة، بعض البكتيريا في الفم يمكن أن يتم سحبها إلى الرئتين، مما يسبب الالتهاب الرئوي والأمراض التنفسية الأخرى.

تقوية الفلورايد

يمكن أن يؤدي التأثير الطبيعي للوقت والتآكل على الأسنان إلى تشقق الأسنان وتجويفها وتراكمها، إذا أهملت الذهاب إلى طبيب الأسنان بانتظام ، فقد يؤدي ذلك إلى الألم المزمن وسوء التغذية، اشرب ماء الصنبور ، غير المعبأ ، لتعريض أسنانك لتقوية الفلورايد.