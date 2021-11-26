قمر التربيع الأخير يزين السماء فى مشهد بديع مساء اليوم

سيشرق قمر التربيع الأخير اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وهي فرصة مثالية للتصوير وسيبقى مرئياً إلى يغرب ظهر يوم السبت.
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر سيصل لحظة التربيع الأخير لشهر ربيع الأخر يوم السبت 27 نوفمبر عند الساعة (12:27 مساءً بتوقيت جرينتش)، ويكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.
تعتبر فترة التربيع الأخير، حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد.
خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر جمادى الأولى 1443.
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر سيصل لحظة التربيع الأخير لشهر ربيع الأخر يوم السبت 27 نوفمبر عند الساعة (12:27 مساءً بتوقيت جرينتش)، ويكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.
تعتبر فترة التربيع الأخير، حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد.
خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر جمادى الأولى 1443.
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