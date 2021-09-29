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قمر التربيع الأخير لشهر صفر يزين السماء حتى فجر اليوم والفرصة مثالية للتصوير

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 12:30 ص
قمر التربيع الأخير لشهر صفر يزين السماء حتى فجر اليوم والفرصة مثالية للتصوير قمر التربيع الأخير - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أشرق قمر التربيع الأخير لشهر صفر بسماء مصر والوطن العربي قبل منتصف الليل وسيبقى يزين السماء لبقية الليل حتى فجر اليوم الأربعاء، وهي فرصة مثالية للتصوير.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأخير صبيحة اليوم الأربعاء عند الساعة (01:57 صباحا بتوقيت جرينتش)، وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وسيبقى مرئياً في السماء إلى يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.
 
ويدور القمر حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران وهلال بداية الشهر والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل، وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير وهلال نهاية الشهر، ويعود إلى الاقتران من جديد مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعنى أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم.
 
وتعتبر فترة التربيع الأخير، حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.
 
وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر ربيع الأول 1443.

 


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