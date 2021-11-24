التموين: ضخ 9 آلاف طن سكر وزيت وأرز يوميا لصرفها على البطاقات

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بمخازن شركتي الجملة (العامة - المصرية) على أن تكون بجودة عالية، مشيرا إلى أن ميكنة مخازن الجملة مكنت الوزارة مركزيا من معرفة رصيد كل شركة من السلع والمخازن التابعة لها، ومكنت الوزارة من التدخل لضخ أي سلعة حال زيادة الطلب عليها.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخازن الوزارة توجد بكل حي ومركز ومدينة في محافظات الجمهورية بعدد يصل إلى 1500 مخزن، يوجد بها من الشهر القادم ما يزيد عن 30 سلعة وصنف تُصرف على بطاقة الدعم، وأنه وجه رئيسي شركتي الجملة بالاستعداد لصرف استعاضات شهر ديسمبر القادم لمنافذ صرف السلع التموينية، تمهيداً لصرفها للمواطنين أول الشهر.
وقال أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم صرف 97% من مقررات شهر نوفمبر الجاري، وأن الوزارة تضخ يوميا بمخازنها 4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة ما بين العبوة اللتر بسعر 25 جنيها للمستفيد من الدعم، والعبوة الـ800 مللي بسعر 21 جنيها للمستفيد من الدعم، و1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة.
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