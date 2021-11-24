التموين: ضخ 9 آلاف طن سكر وزيت وأرز يوميا لصرفها على البطاقات

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات ‏كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بمخازن شركتي الجملة (‏العامة - المصرية) على أن تكون بجودة عالية، مشيرا إلى أن ميكنة ‏مخازن الجملة مكنت الوزارة مركزيا من معرفة رصيد كل شركة من السلع ‏والمخازن التابعة لها، ومكنت الوزارة من التدخل لضخ أي سلعة حال ‏زيادة الطلب عليها.

وأضاف وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أن مخازن الوزارة توجد بكل حي ومركز ‏ومدينة في محافظات الجمهورية بعدد يصل إلى 1500 مخزن، يوجد بها ‏من الشهر القادم ما يزيد عن 30 سلعة وصنف تُصرف على بطاقة الدعم، وأنه ‏وجه رئيسي شركتي الجملة بالاستعداد لصرف استعاضات شهر ديسمبر ‏القادم لمنافذ صرف السلع التموينية، تمهيداً لصرفها للمواطنين أول الشهر.

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وقال أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم صرف 97% من مقررات شهر نوفمبر الجاري، وأن الوزارة تضخ يوميا بمخازنها 4000 ‏طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة ما بين العبوة اللتر بسعر 25 جنيها للمستفيد ‏من الدعم، والعبوة الـ800 مللي بسعر 21 جنيها للمستفيد من الدعم، و1000 طن ‏أرز، و1000 طن مكرونة.