اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين: ضخ 9 آلاف طن سكر وزيت وأرز يوميا لصرفها على البطاقات

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:17 م
التموين: ضخ 9 آلاف طن سكر وزيت وأرز يوميا لصرفها على البطاقات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات ‏كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بمخازن شركتي الجملة (‏العامة - المصرية) على أن تكون بجودة عالية، مشيرا إلى أن ميكنة ‏مخازن الجملة مكنت الوزارة مركزيا من معرفة رصيد كل شركة من السلع ‏والمخازن التابعة لها، ومكنت الوزارة من التدخل لضخ أي سلعة حال ‏زيادة الطلب عليها.
 
وأضاف وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أن مخازن الوزارة توجد بكل حي ومركز ‏ومدينة في محافظات الجمهورية بعدد يصل إلى 1500 مخزن، يوجد بها ‏من الشهر القادم ما يزيد عن 30 سلعة وصنف تُصرف على بطاقة الدعم، وأنه ‏وجه رئيسي شركتي الجملة بالاستعداد لصرف استعاضات شهر ديسمبر ‏القادم لمنافذ صرف السلع التموينية، تمهيداً لصرفها للمواطنين أول الشهر.
وقال أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم صرف 97% من مقررات شهر نوفمبر الجاري، وأن الوزارة تضخ يوميا بمخازنها 4000 ‏طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة ما بين العبوة اللتر بسعر 25 جنيها للمستفيد ‏من الدعم، والعبوة الـ800 مللي بسعر 21 جنيها للمستفيد من الدعم، و1000 طن ‏أرز، و1000 طن مكرونة. 
 

التموين

السلع المدعمة

المقرارت التموينية

السلع المدعمة لاصحاب البطاقات

مقررات شهر نوفمبر

وزير التموين

الدكتور على المصيلحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الجديد يصل مقر الشركة ويجتمع بالقيادات

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:12 م

على المصيلحى يعين أحمد حسانين رئيسًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:34 م

التموين: 882 مليون جنيه أرباح شركات القابضة للصناعات الغذائية

الخميس، 22 مارس 2018 11:03 ص

رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية يتابع توافر السلع الأساسية فى المجمعات

الخميس، 17 أغسطس 2017 05:43 م

ننشر أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الجديد

السبت، 24 يونيو 2017 11:14 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة