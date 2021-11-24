التعليم: تقييم امتحان ديسمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائى على مستوى المدرسة

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائى فى امتحان شهر ديسمبر المقبل وتصحيح الإجابات سيكون على مستوى المدرسة، تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة، على أن تعلن النتائج لمعرفة مستوى الطلاب الحقيقى ومدى استيعابهم للتطوير الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات شهر ديسمبر المقبل لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدى الطلاب أول امتحان يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية و6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية و7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وlct ، كما يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت بعض الضوابط لعقد الامتحان كالتالى:

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر).

- الاختبار علي مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة.



- المواد الأساسية هى: (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم والمهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات.

- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.