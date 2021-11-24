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"ركائز الأمن المجتمعى".. الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة المقبلة بـ19 لغة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:32 ص
"ركائز الأمن المجتمعى".. الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة المقبلة بـ19 لغة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني خطبة الجمعة المقبلة، مترجمة إلى 19 لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، بعنوان: "ركائز الأمن المجتمعى"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق. 
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيمانها بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .
 
وكانت وزارة الأوقاف، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.
 
 
 

خطبة الجمعة

ترجمة خطبة الجمعة

الامن المجتمعي

الأوقاف

اخبار الاوقاف

الفكر المتطرف

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