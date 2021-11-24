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التعليم: أسئلة امتحان ديسمبر لـ4 ابتدائى فيما درسه الطالب حتى منتصف نوفمبر

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:38 ص
التعليم: أسئلة امتحان ديسمبر لـ4 ابتدائى فيما درسه الطالب حتى منتصف نوفمبر طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان طلاب الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر المقبل ستكون فيما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسى حتى مناهج منتصف نوفمبر الجارى، على أن تضع الإدارات الأسئلة من البنوك المخصصة حتى مناهج 15 نوفمبر الجارى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات شهر ديسمبر المقبل لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدى الطلاب أول امتحان يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية و6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية و7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وlct ، كما يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،، حددت بعض الضوابط لعقد الامتحان كالتالى:

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر).

- الاختبار علي مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقى المواد على مستوى المدرسة.

- المواد الأساسية هى: (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم  والمهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات.

- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.






 


التربية والتعليم

امتحان الصف الرابع الابتدائي

موعد امتحان الصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

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