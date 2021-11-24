وزير الكهرباء: مشروعات توليد الطاقة من الشمس والرياح عائدها الاقتصادى كبير

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة سواء شمس أو رياح تحقق عائد اقتصادى كبير على الدولة، مؤكدا أن من أهم مميزاتها أيضا هى أنها صديقة للبيئة ولا تحدث أى انبعاث تضر بالمناخ العام.

وأضاف شاكر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لأهمية العائد الاقتصادي لمشروعات الطاقة المتجددة هو المساهمة فى انخفاض تكلفة سعر الكيلو وات ساعة وبالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن على المدى البعيد، لافتا إلى أن هناك عائد بيئى وهو عدم وجود أى انبعاثات بيئة ضارة بالمواطنين.

وأوضح شاكر، أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أصبحت تقل من السابق وهو ما يساهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة تم تخفيضة ليصبح 2 سنت دولار للشمس و3 سنت دولار للرياح وهى أقل تكلفة بالعالم.