انهيار سلم عقار بالعطارين وسط الإسكندرية دون إصابات

شهدت منطقة العطارين وسط الإسكندرية انهيار سلم عقار دون إصابات، ووصلت سيارات الحماية المدنية ووضع كردون حديدى لمنع مرور المواطنين أسفل العقار.

البداية تبلغ للحماية المدنية بانهيار جزئى فى عقار وبالمعاينة تبين انهيار سلم داخلى فى أحد العقارات بمنطقة العطارين وتم خروج السكان بواسطة السلم الهيدروليكى.

يذكر أن أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة الثلاثاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.