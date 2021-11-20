المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم: "الدراسة مستمرة غدا"

الفيوم رباب الجالى

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم انه لن يتم تعطيل الدراسة غدًا في المحافظة ، مضيفا ان المؤشرات المتوقعة لحالة الطقس الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الري أكدت عدم تعرض المحافظة لموجة الطقس السيئ غداً وبالتالي استمرار الدراسة بشكل طبيعي غداً في محافظة الفيوم.

وكانت محافظة الفيوم شهدت موجة مو الطقس السئ بجميع مراكز وقري المحافظة عصر اليوم السبت بدأت بعواصف ترابية بالظهير الصحراوي ثم انتقلت الي المدن والقري ثم شهدت المحافظة بالكامل هطول أمطار شديدة.

صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن الشركة ومعداتها على أتم الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء بعدد كبير من السيارات المتخصصة والمجهزة للتعامل مع كافة التغيرات المناخية سواء أمطار أو سيول قد تضرب المحافظة.

وأضاف رئيس الشركة أن المعدات والسيارات التى يتم الدفع بها فى حالة الطوارئ عبارة عن (عدد 20سيارة فنطاس كسح حمولة 8 طن وعدد 5 سيارة نافورى ضغط عالى و٧ سيارة نافورى مدمج وعدد 4 سيارة نافورى نقالى و5 سيارة فاكيوم وعدد 2 سيارة كباش وعدد 1 سيارة مجهزة للتعامل مع السيول وعدد 2 بدالة كسح ).