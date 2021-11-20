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تمكنت سلطات الأمن المغربي اليوم /السبت/ من تفكيك شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير المشروعة وإجهاض عملية للهجرة انطلاقا من شاطئ "النحلة" بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن المغربي أن العملية الأمنية التي جرت في إطار هذه القضية أسفرت عن القبض على 13 شخصا، من بينهم المتورطون في تنظيم هذه العملية والوساطة فيها، بالإضافة إلى راغبي الهجرة غير المشروعة.

وأشار البيان إلى القيام باتخاذ الإجراءات القانونية مع منظمي هذه العملية وكذلك راغبي الهجرة غير المشروعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.

يذكرأن، قدمت وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية المغربية، تعمل فى عرض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، المساعدة لـ117 من المهاجرين غير الشرعيين غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، ومن ضمنهم نساء وأطفال، كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع، وذلك بتنسيق مع محطات الرادار ومراكز المراقبة البحرية الموجودة على الساحل.

وأكد مصدر عسكرى مغربى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية المغربية، قبل تم نقلهم إلى أقرب الموانئ المغربية وتسليمهم إلى السلطات الأمنية المختصة للقيام بالإجراءات القانونية الجارى العمل بها.

من ناحية أخرى، أوقفت قوات خفر السواحل الموريتانية قبالة مدينة نواذيبو شمال البلاد 86 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر، كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري الاسبانية.



وأوضح مصدر للوكالة الموريتانية للأنباء في العاصمة الاقتصادية، أن توقيف هذه المجموعة يأتي بعد اعتراض الزورق الذي كان يقلهم من قبل خفر السواحل الموريتاني في عرض البحر، قبالة سواحل مدينة نواذيبو، قادما من دولة السنغال.



وحسب ذات المصدر فإن أغلب المجموعة التي تم توقيفها اليوم تعود إلى جنسيات سنغالية، مشيرا إلى أنها كانت قد غادرت السنغال قبل عشرة أيام.