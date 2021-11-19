لو عندك أرق.. 6 أطعمة تساعدك على النوم منها فول الصويا والسمك

كتبت - ميرفت رشاد

سواء كنت تواجه بعض الصعوبات في الحصول على قسط من الراحة، أو كنت ترغب فقط في الاستيقاظ وأنت تشعر بمزيد من الانتعاش في الصباح، فكل ما عليك فعله تناول الأطعمة التي تساعدك على الحصول على قسط كاف من النوم، مثل فول الصويا والموز والكيوى لأنها غنية بالايسوفلافون، حيث تزيد هذه المركبات من إنتاج مادة السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تؤثر على دورة النوم والاستيقاظ في الجسم، تعرف على قائمة الأطعمة التي تساعدك على النوم، بحسب ما نشره موقع " eatingwell".

1. كيوي

قد تكون هذه الفاكهة الخضراء هي أفضل وجبة خفيفة قبل النوم، وجد بحث من جامعة تايبيه الطبية في تايوان أنه عندما أكل المتطوعون حبتين من الكيوي قبل ساعة من موعد نومهم ، ناموا ساعة إضافية كاملة تقريبًا، الكيوي مليء بفيتامينات C و E والسيروتونين والفولات - وكلها قد تساعدك على قيلولة بعد الظهر.

2. أغذية الصويا

الأطعمة المصنوعة من فول الصويا، غنية في الايسوفلافون، تزيد هذه المركبات من إنتاج مادة السيروتونين ، وهي مادة كيميائية في الدماغ تؤثر على دورة النوم والاستيقاظ في الجسم.

3. الأطعمة الغنية بالألياف

قد يكون تناول المزيد من الألياف أمرًا أساسيًا لنوم أفضل، فكلما تناولت طعامًا أكثر، كان نومك أفضل ، ف الألياف تمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم التي قد تخفض الميلاتونين، احصل على تعزيز الألياف من الفاصوليا والخرشوف وحبوب النخالة والكينوا.

4. السمك

تحتوي معظم الأسماك وخاصة السلمون والتونة على فيتامين ب 6 الضروري لصنع الميلاتونين (هرمون يحفز النوم)، وفقًا لمقال نُشر في أكاديمية نيويورك للعلوم .

5 . الزبادي

تحتوي منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب على جرعات صحية من الكالسيوم، وهناك أبحاث تشير إلى أن نقص الكالسيوم قد يجعل النوم أمرًا صعبًا.

6 . الموز

الموز ، المعروف بغناه بالبوتاسيوم ، هو أيضًا مصدر جيد لفيتامين B6 ، وهو ضروري لصنع الميلاتونين (هرمون يحفز النوم) ، وفقًا لمقال نُشر في أكاديمية نيويورك للعلوم .