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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 41 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن

الخميس، 18 نوفمبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 41 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن لقاح كورونا - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
إيديكس 2021.. انطلاق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية 29 نوفمبر
 
متحدث الصحة: 41 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن
 
الرى: أعمال تأهيل الترع درسها أكبر مكتب استشارى بالشرق الأوسط على مدار 3 سنوات
 
"التموين": ارتفاع سعر السكر مرتبط بموجة تضخم عالمية وتراجعه منتصف يناير
 
التنمية المحلية: الموظف الممنوع من الدخول بسبب عدم تلقيه لقاح كورونا يسجل غياب
 
مستشار الرئيس للصحة: إقبال كبير على تلقى لقاحات كورونا وكل الأنواع متوفرة
 

 


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