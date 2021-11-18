أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 41 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الرى: أعمال تأهيل الترع درسها أكبر مكتب استشارى بالشرق الأوسط على مدار 3 سنوات
"التموين": ارتفاع سعر السكر مرتبط بموجة تضخم عالمية وتراجعه منتصف يناير
التنمية المحلية: الموظف الممنوع من الدخول بسبب عدم تلقيه لقاح كورونا يسجل غياب
مستشار الرئيس للصحة: إقبال كبير على تلقى لقاحات كورونا وكل الأنواع متوفرة
فحص 32 ألفا و850 من الأطفال المبتسرين ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
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