اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 06:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشار الرئيس للصحة: إقبال كبير على تلقى لقاحات كورونا وكل الأنواع متوفرة

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 05:14 م
مستشار الرئيس للصحة: إقبال كبير على تلقى لقاحات كورونا وكل الأنواع متوفرة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الخطة التى تعمل بها الدولة المصرية لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للمصريين محكمة وقوية للغاية، وبذل فيها جهد كبير سواء على المستوى السياسي أو الفني، أو الطبي، أو المالى.
 
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء، على فضائية مصر الأولى، مصر لديها حاليا وفرة فى عدد اللقاحات، كما يحدث تسلسل وتدفق لها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وفرت كل الأموال اللازمة لتوفير هذه اللقاحات، مؤكدا على أن كل أنواع اللقاحات موجودة داخل مصر.
 
وأشار الدكتور عوض تاج الدين،إلى أن اليوم أصبح هناك 1000 مركز تطعيم لإعطاء اللقاحات منتشر فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى الإقبال الذى أصبح موجود الآن كبير من المواطنين على تلقى اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا. 
 
وأوضح الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن المنظومة الحكومية التى أكدت على أنه لابد من تطعيم جميع الكوادر الجامعية، وجميع المدرسين والعاملين فى قطاع التعليم ما قبل الجامعى بكل فروعه، ثم القرار الأخير بأن موظفي الدولة لن يستطيعون الدخول إلى مقار العمل إلا بعد التطعيم، ثم القرار الذى نفذ يوم 15 بأن كل المتعاملين مع الجهات الحكومية لا بد أن يحصلون على التطعيم قبل دخول المقار الحكومية، كل هذه القرارات كان هدفها الأول والأخير هو حماية المواطن من ناحية، وحماية المجتمع، والحد من انتشار المرض بقدر المستطاع فى هذه الفترة الحرجة فى العالم كله.

عوض تاج الدين

مستشار رئيس الجمهورية

لقاحات كورونا

فيروس كورونا

حمله معا نطمئن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عوض تاج الدين: لم تسجل أية أعراض جانبية شديدة بعد تلقيح 23 مليون مواطن

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 12:30 ص

تنفيذ قرار منع دخول الموظفين غير المطعمين للهيئات الحكومية.. التنمية المحلية: كل العاملين بالوزارة حصلوا على اللقاح.. محافظ الشرقية: الموظف بدون شهادة لقاح يتوجه للصحة.. عوض تاج الدين: جميع اللقاحات متوفرة

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 08:51 م

اللقاح المصرى وأكشاك المترو خطوة مهمة للسيطرة على أزمة كورونا.. متحدث الصحة: اللقاح من إنتاج القومى للبحوث.. عوض تاج الدين: اللقاح بمراحل ما قبل الإكلينيكية.. ومتحدث المترو: وفرنا أكشاك لتطعيم المواطنين

الأحد، 14 نوفمبر 2021 02:00 ص

عوض تاج الدين: اللقاح المصرى بمراحل ما قبل الإكلينيكية ونمتلك قدرات إصداره

السبت، 13 نوفمبر 2021 08:11 م

عوض تاج الدين: لقاح كورونا مثل تطعيم الأنفلونزا قد يحتاج لجرعة ثالثة

الخميس، 11 نوفمبر 2021 11:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة