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متحدث الصحة: 41 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 08:19 م
متحدث الصحة: 41 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم عمل بنية تحتية صحية قوية فى البلاد، بالإضافة إلى تدريب الأطقم الطبية فى الخارج على كافة التخصصات الدقيقة والتى تحتاج إلى مهارة عالية، بهدف الوصول إلى أقل فترة ممكنة لانتظار المريض.

 

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن الدولة تعاملت مع البيروقراطية القديمة وأنهتها من أجل التيسير على المريض، بالإضافة إلى رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، من أجل الارتقاء بالخدمة التي تقدم للمصريين والحفاظ على صحتهم.

 

وأكد "عبد الغفار" أن إجمالي من حصلوا على لقاح كورونا بلغ 41 مليون مواطن حتى الآن، سواء من حصل منهم على جرعة واحدة وينتظر الثانية أو من حصل على جرعتين من اللقاح أو من حصل على لقاح جونسون "جرعة واحدة"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يزيد هذا الرقم قبل نهاية العام.


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