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الرئيس السيسى يوجه بالتوسع بمشروع مستقبل مصر للاستغلال الأمثل لأصول الدولة

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 03:59 م
الرئيس السيسى يوجه بالتوسع بمشروع مستقبل مصر للاستغلال الأمثل لأصول الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر"، بحيث يجرى تنفيذه في إطار شامل ومتكامل الأركان، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتوفرة، خاصةً الأراضي الزراعية والمياه، بحيث يكون المشروع بمثابة قاطرة للتطور الزراعي في الدولة، من خلال تبني مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة التي تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيا العالمية في الري والزراعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار رقم 528 لسنة 2021 بإزالة صفة النفع العام على بعض قطع الأراضي المختلفة فى بعض المحافظات.
 
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 529 لسنة 2021 بإعادة تخصيص مساحة 100.5 فدان تقريبا ناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.
 
وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 530 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء لاستخدامها فى أنشطة  الاستصلاح والاستزراع. 
 
كما أصدر القرار رقم 531 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراض المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتى السويس والإسماعلية شرق القناة لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. 
 
وأصدر الرئيس السيسى القرار  رقم 532 لسنة 2021 بتخصيص مسلحة من الأرض المملكوكة للدولة ناحية مركز إدفو بمحافظة أسوان لاستخدامها  لإقامة مسجد، والقرار رقم 533 لسنة 2021 بتعديل المادة الأولي من قرارا  رئيس الجمهورية رقم 466 لسنة 2020.

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