أخبار مصر.. الإفتاء: تزوير شهادات كورونا حرام شرعًا والطبيب المزور شاهد زور

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قالت دار الإفتاء المصرية: "إن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح «فيروس كورونا» مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له".

وأوضحت الدار -في أحدث فتاواها- أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّي الصدق؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقتضي أن يلازم الإنسان الصدق في الأقوال والأعمال.

واستشهدت الدار بالحديث المُتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتَب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا".

وأشارت إلى أن الحديث نَصٌّ صريحٌ في الحَثِّ على تحرِّي الصدق والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ ومِن أبواب تَحرِّي الصدق: تقديم الفحوصات الطبية الصحيحة –التي منها شهادة تَلقِّي اللقاح- وما خالف ذلك فإنه يُعَدُّ من الكَذِب المحرم شرعًا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة تنفى اعتزامها شراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة شراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة تتسبب في تكبدهم خسائر مالية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لشراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة تتسبب في تكبدهم خسائر مالية.

وأوضح، أنه تم زيادة سعر توريد إردب القمح لموسم 2021/2022، بنحو 95 جنيهاً، ليصل إلى 820 جنيهاً للإردب، مقارنة بـ725 جنيهاً للإردب خلال الموسم الماضي، بما يحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، ويشجع على زيادة المساحة المزروعة، مؤكدا أنه تم تحديد أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2021/2022، وفقاً لدراسة دقيقة تأخذ في اعتبارها الأسعار العالمية لشراء القمح، والتكاليف اللازمة لزراعة الفدان.

الصحة: استحداث 3 تخصصات جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، باستحداث 3 تخصصات جراحية جديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، تشمل جراحات ( الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع ).

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء أمس الثلاثاء بـ ديوان عام وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، واللواء وائل الساعي، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور كريم سلام، مدير الغرفة المركزية لقوائم الانتظار، وذلك لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي لـ مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.

وأشار الوزير الي أن المبادرة تشمل جراحات ( زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر القلبية، القساطر المخية، قساطر القلب، المخ والأعصاب ).

التعليم العالى: التطعيم بلقاح كورونا شرط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

أكد الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ورئيس اللجنة المركزية المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، أن الحصول على تطعيم لقاح كورونا شرط اساسى للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى أنه يشترط أيضا للتصويت فى انتخابات الاتحادات الطلابية أن يكون الطالب حاصل على لقاح كورونا.

وأضاف الدكتور طايع عبد اللطيف فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خاطب رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، كما ورد في اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم كل جامعة تقرير وافٍ عن العملية الانتخابية عند الانتهاء منها.

ومن المقرر أن تبدأ الجامعات ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي2021 / 2022، حيث سيتم فتح باب الترشح غدا 18 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

الإسكان: بدء الاستعلام عن حاجزى الإعلان الخامس عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى الاستعلام الميداني على الطلبات المُسـجلة بإعلان سكن لكل المصريين (2)، للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة – و3 غرف وصالة) للمواطنين مُنخفضي الدخل، الحاجزين بالمشروعات التى يقل عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة، وذلك مع الاستمرار في عملية فحص وفرز مُستندات المواطنين مُنخفضي الدخل الحاجزين ضمن مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتى يزيد عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة، وكذلك مُستندات المواطنين متوسطي الدخل الحاجزين ضمن مشروعات إعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والمُعلن عن فتح باب الحجز بها يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021 : يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021، وتم مد فترة التسـجيل على الموقع الإلكتروني للعملاء مُسددي مقدمات جدية الحجز بالبريد حتى 4 أكتوبر 2021، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً.

الصحة تعلن إغلاق 1715 منشأة طبية خاصة بـ25 محافظة خلال 16 يومًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 1715 منشأة طبية خاصة مخالفة بـ25 محافظة خلال الفترة من 1 نوفمبر الجاري وحتى أمس الموافق 16 نوفمبر، ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، في إطار الحرص على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و332 منشأة طبية خاصة تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، القليوبية، الشرقية، الوادي الجديد، دمياط، أسوان، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، بورسعيد، الغربية، قنا، المنوفية، بني سويف، الدقهلية، البحر الأحمر، الإسماعيلية، مطروح، جنوب سيناء)، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات الصحية اللازمة.

وزير التعليم: تصنيف مصر 39 فى جودة التعليم طبقا لتصنيف مؤسسة USNews

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: تصنيف USNews " يو اس نيوز الأمريكية" لأعلى 78 دولة فى جودة التعليم حيث جاءت جمهورية مصر العربية في المركز 39 من هذه الدول مع ملاحظة عدم إدراج باقي دول العالم فى التصنيف.

ونشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية بفيس بوك، قائلا: لقد آثرت أن أشارككم هذا الرابط للتأكد من مرجعية المعلومة وللرد على التصنيفات المفبركة والمدسوسة التى يتداولها بعض رواد مواقع التواصل "بلا مرجعية" للنيل من بلادنا الغالية والتشكيك في جهود تطوير وإصلاح تعليمنا المصرى.