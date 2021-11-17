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التنمية المحلية: الموظف الممنوع من الدخول بسبب عدم تلقيه لقاح كورونا يسجل غياب

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 06:23 م
التنمية المحلية: الموظف الممنوع من الدخول بسبب عدم تلقيه لقاح كورونا يسجل غياب الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية
ماجد تمراز

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قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه مع بدء تطبيق قرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمنع دخول الموظفين غير الملقحين بلقاح كورونا، تم تنفيذ القرار ومنع الموظفين الذي ليس لديهم ما يفيد بأنهم حصلوا على اللقاح من الدخول، ومن يتم منعه من الدخول لعدم حصوله على اللقاح يتم تسجيله غياب.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "تم التأكيد على المحافظات بالكامل على تنفيذ وتطبيق القرار، ووجه وزير التنمية المحلية بمتابعة القرار وتطبيقه، والتوجيه بتطعيم الموظفين غير الملقحين، والتشديد على ارتداء الكمامة أو الماسك الطبي والتباعد الاجتماعي، وزيادة الوعي والتوعية بمختلف المحافظات".

 

وقال: "نؤكد على طالبي الخدمة من الوحدات المحلية بضرورة الحصول على اللقاح خاصة وأنه بداية من 1 ديسمبر لن يدخل أي وحدة محلية قبل الحصول على اللقاح وأن يكون معه ما يفيد بحصوله على اللقاح".


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