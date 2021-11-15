أخبار × 24 ساعة.. نسبة الشفاء من كورونا 83.6% فى مستشفيات العزل بالجمهورية

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

صندوق تحيا مصر: 34 طن مواد غذائية ومعيشية فى الطريق إلى أسوان لإغاثة الأهالى

محافظ أسوان: العاصفة كانت قوية وسنعيد ترميم كافة المنازل المتضررة

وزير التعليم يوضح حقيقة زيادة مواد الصف الرابع الابتدائى من 5 إلى 13 مادة

"هنروح للناس فى أماكنهم".. متحدث الصحة يكشف خطة رفع معدلات التطعيم ضد كورونا

رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم وتطوير قصر محمد على بشبرا استعدادا لافتتاحه

متحدث الصحة: 40 مليون مواطن حصلوا على لقاحات كورونا

هيئة الطرق تعلن فتح طرق البحر الأحمر وجنوب سيناء بعد إصلاح أضرار السيول

السكة الحديد تعلن استبدال عربات قطارات بعض خطوط بحرى بمكيفة وأخرى تحيا مصر

الاتصالات: تطبيق "اطمن" هدفه بيان الحصول على اللقاح لدخول المؤسسات الحكومية

الأوقاف تنشر قائمة بمساجد النذور وعدد الصناديق بها: فتحها يخضع لرقابة

التعليم تعتمد نتيجة قبول طلاب الصف الأول بمدرسة الضبعة النووية لعام 2022/2021

حياة كريمة.. نقل وتسكين 2203 أسرة من مصر القديمة بوحدات مفروشة بالسلام

هيئة الدواء تعلن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصرى كوفى فاكس

الصحة: نسبة الشفاء من كورونا 83.6% بمستشفيات العزل بالجمهورية