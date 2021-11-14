اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 01:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الصحة: 40 مليون مواطن حصلوا على لقاحات كورونا

الأحد، 14 نوفمبر 2021 07:56 م
متحدث الصحة: 40 مليون مواطن حصلوا على لقاحات كورونا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة المصرية، هى الدولة الوحيدة التى تمكنت من توفير كل أنواع اللقاحات للشعب المصرى فى الفترة السابقة، متابعا: "عدد من حصلوا على اللقاح تقريبا بالنسبة للجرعة الأولى أو الجرعة الثانية يقرب من 40 مليون حتى الآن".

وأضاف عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة الحدث اليوم، أنه لأول مرة سيوجد بالدولة المصرية لقاحا لكورونا منتج بتكنولوجيا مصرية وعلماء مصريين داخل مراكز أبحاث مصرية، مردفا: "الوزير خالد عبد الغفار، قال للرئيس عبد الفتاح السيسى أن هناك تجارب تجرى لإنتاج لقاح مصرى وهذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الجهد والعرق، فرد الرئيس عليه: أنا أثق فى علماء مصر وكل الدعم وأى حاجة هيتحتاجوها اعتبره متوفر".

وتابع حسام عبد الغفار، أن كل من لم يحصل على لقاح كورونا لن يتمكن من الحصول على الخدمات الحكومية بداية من غد، وهناك العديد من الطرق لإثبات تلقى اللقاح، أولها الشهادة الورقية الخاصة بالتطعيم، والتطبيق الإلكترونى على الموبايل الذى يمكن استخدامه كإثبات أيضا للحصول على الخدمات الحكومية، مردفا: "لدينا قوائم واضحة لكل من تم تطعيمه بالنسبة للموظفين والعاملين فى الجامعات والمدارس".

وأشار إلى تواجد مركز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا فى محطة مترو السادات، وبصدد التوسع فى المراكز بمحطات المترو والقطارات، متابعا: "ما زالنا فى ازدياد فى معدل الإصابات وبالتالى من المهم جدا أنه هناك توسع فى تلقيح الناس مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم والتواجد فى أماكن جيدة التهوية، ورغم أننا فى الموجة الرابعة إلا أن معدل احتياج الناس لدخول المستشفيات أقل من الموجات السابقة، وهذا بسبب حصول الناس على لقاحات كورونا، ويجب التوسع فى التلقيح".


الدكتور حسام عبد الغفار

المتحدث باسم وزارة الصحة

لقاحات كورونا

كورونا فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الستات مايعرفوش يكدبوا يسلط الضوء على تنفيذ 2500 مشروع بـ"مشروعك".. وتوافر سرنجات التطعيم بلقاح كورونا.. وإيمان عز الدين: مصر لديها فائض من المستلزمات الطبية

الأحد، 14 نوفمبر 2021 07:18 م

"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تمنع دخول غير المطعمين ضد كورونا لمبنى المديرية بدءا من غد

الأحد، 14 نوفمبر 2021 06:31 م

جامعة الأزهر تمنع الطلاب والموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الحرم الجامعى بدء من الغد.. تطبيق صارم لقرار الحكومة.. تطعيم 40 ألف طالب و34 ألف عضو هيئة تدريس بالقاهرة..ونقاط للتطعيم بفروع الجامعة

الأحد، 14 نوفمبر 2021 06:00 م

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يسلط الضوء على توافر "سرنجات" التطعيم بلقاح كورونا

الأحد، 14 نوفمبر 2021 05:27 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة