اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 01:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

صندوق تحيا مصر: 34 طن مواد غذائية ومعيشية فى الطريق إلى أسوان لإغاثة الأهالى

الأحد، 14 نوفمبر 2021 11:04 م
صندوق تحيا مصر: 34 طن مواد غذائية ومعيشية فى الطريق إلى أسوان لإغاثة الأهالى صندوق تحيا مصر - أرشيفية
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد مختار، المتحدث باسم صندق "تحيا مصر"، إن هناك 12 حاوية و5 عربات "جامبو"،  فى طريقهم إلى محافظة أسوان من أجل مساعدة الأهالى المتضررين من موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، بإجمالى 24 طن مواد غذائية ومعيشية، متابعا:"بالإضافة إلى ألف مكتبة و2000 سجادة و2000 بطانية و2000 لحاف إلى جانب 100 سرير". 
 
وأضاف "مختار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "أم بى سى مصر"، أنه تم التنسيق مع الجمعيات الصغيرة بالمحافظة، وعمل 14 نقطة ارتكاز من أجل تفريغ الحاويات في سيارات صغيرة من أجل سهولة الحركة والوصول إلى الأهالى في المناطق المتفرقة.
 
وأشار "مختار"، إلى أن  هناك استجابة كبيرة لشركاء صندوق تحيا مصر، موضحاً أن هذه القافلة لن تكون الأخيرة بل سيتم تحريك العديد من القوافل خلال الفترة المقبلة.
 
 

اخبار مصر

صندوق تحيا مصر

اسوان

السيول

الطقس

اغاثه

مواد غذائيه

تبرعات

الجمعيات

اهالى اسوان

امطار اسوان

سيول اسوان

طقس اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة