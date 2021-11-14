صندوق تحيا مصر: 34 طن مواد غذائية ومعيشية فى الطريق إلى أسوان لإغاثة الأهالى

كتب أيمن رمضان

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندق "تحيا مصر" ، إن هناك 12 حاوية و5 عربات "جامبو"، فى طريقهم إلى محافظة أسوان من أجل مساعدة الأهالى المتضررين من موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، بإجمالى 24 طن مواد غذائية ومعيشية، متابعا:"بالإضافة إلى ألف مكتبة و2000 سجادة و2000 بطانية و2000 لحاف إلى جانب 100 سرير".

وأضاف "مختار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "أم بى سى مصر"، أنه تم التنسيق مع الجمعيات الصغيرة بالمحافظة، وعمل 14 نقطة ارتكاز من أجل تفريغ الحاويات في سيارات صغيرة من أجل سهولة الحركة والوصول إلى الأهالى في المناطق المتفرقة.

وأشار "مختار"، إلى أن هناك استجابة كبيرة لشركاء صندوق تحيا مصر، موضحاً أن هذه القافلة لن تكون الأخيرة بل سيتم تحريك العديد من القوافل خلال الفترة المقبلة.