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رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم وتطوير قصر محمد على بشبرا استعدادا لافتتاحه

الأحد، 14 نوفمبر 2021 08:19 م
رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم وتطوير قصر محمد على بشبرا استعدادا لافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اللمسات الأخيرة لأعمال ترميم وتطوير قصر محمد على بشبرا استعدادا للافتتاح.
 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية "أبوقير - محطة مصر"، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء‪ ‬أحمد العزازى نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، والدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي، والمهندس علاء مصطفى، مساعد وزير النقل للمكتب الفني.
 
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على أهمية تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية "أبوقير – محطة مصر"، وضرورة سرعة البدء في تنفيذه، مضيفا أن هدف اجتماع اليوم هو بحث الإجراءات اللازمة من أجل سرعة البدء في المشروع، وتوفير البديل اللازم لتعويض حجم النقل الذي يتم من خلال القطار الحالي خاصة أننا في احتياج لسرعة الانتهاء من هذا المشروع مع حجم التنمية الكبير الجاري في محافظة الإسكندرية.
 
وأشار وزير النقل إلى أن تطوير مشروع مترو أبوقير يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد التطوير، واستيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، ما يساعد في تقليل استهلاك الوقود حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
 

قصر محمد على

مصطفى مدبولى

جولة رئيس الوزراء

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