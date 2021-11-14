"هنروح للناس فى أماكنهم".. متحدث الصحة يكشف خطة رفع معدلات التطعيم ضد كورونا

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدولة المصرية، لديها توجه عام للوصول بالشعب المصرى لمستوى الآمان الصحى، موضحا أن مستوى الآمان الصحي باتفاق العالم لا يتحقق إلا من خلال التطعيم بلقاحات كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه كلما زاد عدد المطعمين ارتفع مستوى الأمان الصحي، لافتاً إلى أن مصر وصلت لمعدلات تطعيم عالية، لكن مازال هناك حاجة لرفع المعدلات، لذا بدأ التحرك للمواطنين في أماكن التجمعات، وفي مقدمتها محطات المترو، لأن المترو يقل 3 ملايين مواطن يوميًا.

وتابع "عبد الغفار": "البداية المحطات التبادلية عليها تدفق أكبر، وخلال الفترة القادمة سيكون هناك انتشار أكثر اتساعا في كل أماكن التجمعات، وهنروح للناس في أماكنهم لتوفير اللقاح يحميهم ويحمي أسرهم"، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية، تشير لقبال المواطنين لتلقي اللقاح، وسيتم زيادة عدد النقاط في محطات المترو بما لا يؤثر على السير، وبما لا يتعارض مع الهدف الأساسي نقل المواطنين.