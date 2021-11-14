اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 01:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ أسوان: العاصفة كانت قوية وسنعيد ترميم كافة المنازل المتضررة

الأحد، 14 نوفمبر 2021 10:54 م
محافظ أسوان: العاصفة كانت قوية وسنعيد ترميم كافة المنازل المتضررة محافظ أسوان
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة رفعت حالة الطوارئ والاستعداد على أعلى مستوى لمواجهة موجة الطقس، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ولكن العاصفة كانت قوية جداً ونادرة لم تشهدها المحافظة منذ 11 عاما، وأوضح: فور بدء العاصفة الترابية أغلقنا الطرق وبدأنا التعامل على الفور، كما أن الثلج كان يتساقط بشكل "فظيع"، والأمطار كانت كبيرة.
 
وأضاف "عطية"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "أم بى سى مصر"، أن الأمطار التي سقطت على المحافظة ذهبت في الاتجاه المخطط له وفق الخطة التي أعدتها المحافظة وتدربت عليها ومن بينها 13 بحيرة صناعية.
وعلق محافظ أسوان، على بعض المنازل التي تضررت وعرضها البرنامج خلال بث مباشر، قائلاً:"دى مش الحقيقة الكاملة.. دى أماكن لبعض النجوع في مخرات السيل ..وده خطأ من المواطنين وأنا مش بلوم عليهم..وأي بيت حصل له تضرر سواء في منازل بمناطق مخرات السيول أو غيرها عليه التوجه إلى مناطق الإيواء".
 
وأكد "عطية"، أن المحافظة سوف تقوم بإحلال وتجديد لكافة المنازل المتضررة سواء التي بمناطق مخرات السيول وغيرها، مناشداً الجميع التكاتف والتضامن في مثل هذه المناطق، مشدداً على أن المحافظة قامت برفع غالبية المياه، وتابع: "بكرة آخر يوم لشفط المياه المتبقية".
 
ولفت "عطية"، إلى أن التيار الكهربائى منقطع عن منطقتين فقط، بسبب وجود مياه الأمطار بها، وتابع:"لازم نقطع التيار الكهربائى حفاظاً على أرواح المواطنين"، مشدداً أنه اكتشف خلال الأزمة الراهنة بسبب موجة الطقس السئ أن كافة الشعب المصرى يكن كل حب وتقدير وتضامن لشعب أسوان.
 

اسوان

اخبار مصر

الطقس السئ

امطار اسوان

محافظ اسوان

السيول

محافظ أسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة تخصص استثمارات تبلغ 14.6 مليار جنيه لمحافظة اسوان خلال 21/2022

الأحد، 14 نوفمبر 2021 09:00 م

"صحة أسوان": الكشف على 121 ألف مواطن ضمن القوافل المجانية لحياة كريمة

الأحد، 14 نوفمبر 2021 07:14 م

محافظ أسوان يتفقد الأضرار بقرى غرب أسوان ومهلة 72 ساعة لحصر المنازل.. صور

الأحد، 14 نوفمبر 2021 06:17 م

أسوان تحتوى أزمة تقلبات الطقس.. شفط تراكمات الأمطار والثلوج من الشوارع.. رفع آثار تساقط الأشجار من الطرق.. تعليق الدراسة لصيانة المدارس.. علاج جميع مصابى لدغات العقارب.. والأهالى يحتوون أزمة غرق مقابر "الشلال"

الأحد، 14 نوفمبر 2021 03:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة