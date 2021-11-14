محافظ أسوان: العاصفة كانت قوية وسنعيد ترميم كافة المنازل المتضررة

كتب أيمن رمضان

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، إن المحافظة رفعت حالة الطوارئ والاستعداد على أعلى مستوى لمواجهة موجة الطقس، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ولكن العاصفة كانت قوية جداً ونادرة لم تشهدها المحافظة منذ 11 عاما، وأوضح: فور بدء العاصفة الترابية أغلقنا الطرق وبدأنا التعامل على الفور، كما أن الثلج كان يتساقط بشكل "فظيع"، والأمطار كانت كبيرة.

وأضاف "عطية"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "أم بى سى مصر"، أن الأمطار التي سقطت على المحافظة ذهبت في الاتجاه المخطط له وفق الخطة التي أعدتها المحافظة وتدربت عليها ومن بينها 13 بحيرة صناعية.

وعلق محافظ أسوان، على بعض المنازل التي تضررت وعرضها البرنامج خلال بث مباشر، قائلاً:"دى مش الحقيقة الكاملة.. دى أماكن لبعض النجوع في مخرات السيل ..وده خطأ من المواطنين وأنا مش بلوم عليهم..وأي بيت حصل له تضرر سواء في منازل بمناطق مخرات السيول أو غيرها عليه التوجه إلى مناطق الإيواء".

وأكد "عطية"، أن المحافظة سوف تقوم بإحلال وتجديد لكافة المنازل المتضررة سواء التي بمناطق مخرات السيول وغيرها، مناشداً الجميع التكاتف والتضامن في مثل هذه المناطق، مشدداً على أن المحافظة قامت برفع غالبية المياه، وتابع: "بكرة آخر يوم لشفط المياه المتبقية".

ولفت "عطية"، إلى أن التيار الكهربائى منقطع عن منطقتين فقط، بسبب وجود مياه الأمطار بها، وتابع:"لازم نقطع التيار الكهربائى حفاظاً على أرواح المواطنين"، مشدداً أنه اكتشف خلال الأزمة الراهنة بسبب موجة الطقس السئ أن كافة الشعب المصرى يكن كل حب وتقدير وتضامن لشعب أسوان.