اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. طرح كرتونة البيض فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 49 جنيها

الأحد، 24 أكتوبر 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. طرح كرتونة البيض فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 49 جنيها بيضة - أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
 
الصحة تعلن استقبال مليون و398 ألف جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة الدولى
 
الأرصاد تناشد المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة فى الصباح الباكر والقيادة بهدوء
 
غدا طقس معتدل بأغلب الأنحاء وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 26 درجة
 
"البيئة": مصر آمنة ولن تتأثر بتداعيات بركان لابالما
 
التموين تطرح كرتونة البيض فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 49 جنيها
 
فيديو توضيحى لمسار التحويلة المرورية الأولى البديلة عن شارع الهرم
 
مستشار بـ"الصحة العالمية": طرح لقاح الأنف ضد كورونا خلال 4 أشهر
 
مستشار بـ"الصحة العالمية": طرح لقاح الأنف ضد كورونا خلال 4 أشهر
 
المصل واللقاح: موجة كورونا الرابعة الأقل في نسب الوفيات بسبب توافر اللقاحات
 
أمين الفتوى عن تشويه تحديد النسل: النبي حذرنا من كثرتنا "بدون لازمة"
 
ضخ كمية كبيرة من البيض في المجمعات الاستهلاكية بسعر 49 جنيها للكرتونة
 
الكهرباء: قريباً سيحصل المواطن على كافة الخدمات إليكترونيا
 
وزير الرى يلتقى نظرائه بالسودان وأوغندا وبوروندى ومدير الإسلامية للغذاء
 
دار الافتاء: إجبار عائلة القاتل على ترك منزلهم بما يعرف "النزالة" حرام شرعا
 
السكة الحديد تستقبل دفعة عربات روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية خلال أيام
 
الصحة تعلن استقبال مليون و398 ألف جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة الدولى

السكة الحديد تستقبل دفعة عربات روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية خلال أيام

التعليم توجه طلاب الثانوية بالاعتماد على مصادر نجوى التفاعلية فى المذاكرة

"البيئة": مصر آمنة ولن تتأثر بتداعيات بركان لابالما

وزيرة التضامن تشدد على تسهيل إجراءات كفالة الأسر للأطفال

الزراعة تواصل إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإجراءات صارمة للمخالفين

الأوقاف تعلن عن وظائف إشرافية شاغرة بمستشفى الدعاة.. اعرف الشروط

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصرف الآلى

البيئة: نظم إنذار مبكر لتتبع أماكن حرق المخلفات فى المحافظات.. صور

 


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