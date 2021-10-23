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التعليم توجه طلاب الثانوية بالاعتماد على مصادر نجوى التفاعلية فى المذاكرة

السبت، 23 أكتوبر 2021 07:17 ص
التعليم توجه طلاب الثانوية بالاعتماد على مصادر نجوى التفاعلية فى المذاكرة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة، بالاعتماد على مصادر نجوى التفاعلية من خلال موقع بنك المعرفة المصرى، فى المواد الدراسية المختلفة أثناء المذاكرة استعدادا لرحلة التعلم.
 
ونشر موقع بنك المعرفة المصرى عبر صفحته على فيس بوك: هل تريد الاستعداد لرحلتك في الصف الثالث الثانوي؟
يمكنك ذلك عن طريق الاستعانة بمصادر نجوى ليمتد التفاعلية في مختلف المواد الدراسية على منصَّة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصرى.
 
جدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد انطلق السبت 9 أكتوبر الجارى، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.
 
وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.
 
 
 

التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

انتظام الدراسة

اخبار مصر

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