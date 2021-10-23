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الأرصاد تناشد المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة فى الصباح الباكر والقيادة بهدوء

السبت، 23 أكتوبر 2021 11:55 ص
الأرصاد تناشد المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة فى الصباح الباكر والقيادة بهدوء حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح للمواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة نوعا ما في الصباح الباكر وخاصة للأطفال.
 
كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بتوخي الحذر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ظهور الشبورة المائية صباحا، ومتابعة النشرات الجوية وتحديثاتها بسبب التغير السريع في حالة الطقس خلال فصل الخريف.
 
ويشهد اليوم السبت، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.
 

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