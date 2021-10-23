فيديو توضيحى لمسار التحويلة المرورية الأولى البديلة عن شارع الهرم

نشرت محافظة الجيزة فيديو توضيحيا لمسار التحويلة المرورية الأولى البديلة عن شارع الهرم للتسهيل على المواطنين وذلك بعد غلق شارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية اتجاه ميدان الجيزة، فى إطار تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، حيث استلزم ذلك غلق كلى لشارع الأهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة بتقاطعه مع المريوطية .

وجهزت محافظة الجيزة عددا من التحويلات المرورية للتسهيل على المواطنين، فقد شملت التحويلة الأولى حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا " إجبارى" اتجاه طريق المنصورية المؤدى إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى .

- السير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام .