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"البيئة": مصر آمنة ولن تتأثر بتداعيات بركان لابالما

السبت، 23 أكتوبر 2021 02:39 م
"البيئة": مصر آمنة ولن تتأثر بتداعيات بركان لابالما بركان لابالما
كتبت منال العيسوى

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قال المهندس مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، إن مصر لن تتأثر ببركان لابالما وهى آمنة، ولن يتأثر المواطنون بالأمر، مؤكدا أن طبيعة الحال لأى بركان هى صدور الانبعاثات الكربونية المعروفة بالحمم البركانية والاتربة ومصر لن تتأثر به لبعدنا عن مجاله.
 
وأوضح مراد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد أسبوعين من  بداية البركان هناك حالة من القلق سادت أوروبا لطبيعة المناخ فيها من أتربة وأكاسيد كربونية تنطلق فى الجو، والخطورة فى تأثر أوروبا به لقربها من مصدر البركان أن الجو لديها مطير وحين تتكون أكاسيد الكربون ستتحول الأمطار لأمطار حمضية بسبب تصاعد الأكاسيد الكربونية للبركان، أما مصر فلن تتأثر به وأجهزة الرصد هى القادرة على رصده لبعده عن الأرض ولن يشعر به الانسان ، لسببين بعد مصر عن مصدر انتاج الغازات حيث تصل المسافة لـ 4 آلاف كم تقريبا وهى مسافة يصعب معها وصول الغازات والأتربة لنا، والسبب الآخر أن الغازات الصادرة عن البركان فى طبقات الجو العليا غير الموجودة على سطح الأرض وبالتالى إحساس الناس بها سيكون منعدم.
 
وأكد رئيس قطاع نوعية البيئة، أن حركته فى الهواء تعمل له نوع من أنواع التخفيف والتشتيت والمسافة البينية لنا تبعدنا عن تبعياته، مشيرا لأن ما يتم تداوله فى الصحف عبارة عن نتائج النمذجة الرياضية للبركان.
 
واستبعد مراد أن تصل تبعاته لمصر وإن وصلت ستكون فى الطبقات العليا بنسب ضعيفة جدا لن يشعر بها الإنسان وإنما سترصده شبكات رصد نوعية الهواء المنتشرة من القاهرة لأسوان، ولن يحدث أى تأثر على الناس أو الصحة العامة أو المسطحات الخضراء.

البيئة

بركان لا بالما

التغير المناخى

الظواهر الطبيعية

بركان

بركان لابالما

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