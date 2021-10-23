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الصحة تعلن استقبال مليون و398 ألف جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة الدولى

السبت، 23 أكتوبر 2021 11:49 ص
الصحة تعلن استقبال مليون و398 ألف جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة الدولى لقاح فايزر
كتب ـ وليد عبد السلام

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال الشحنة الثالثة من لقاح  فيروس كورونا ، من إنتاج شركة "فايزر"، بإجمالي مليون و398 ألفًا و150 جرعة، أمس الجمعة، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.
 
وأضاف مجاهد، أن شحنة اللقاحات وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية في مدة لا تتجاوز الـ14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.
 
وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
 

الصحة

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