كامالا هاريس: جو بايدن الأفضل لإعادة الاحترام والأخلاق للمكتب البيضاوي

كتب محمد سعودي

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على أن بايدن مستعد لإعادة الاحترام والصدق في البيت الأبيض، حيث كتبت عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلة :"لا يوجد أحد أفضل استعدادًا من جو بايدن لتوجيه أمتنا خلال هذه الأوقات وإعادة الصدق والاحترام والأخلاق إلى المكتب البيضاوي".



كامالا هاريس عبر تويتر





أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو باين، أن الأولوية لهما ستكون السيطرة على وباء كورونا، حيث عودة المواطنين إلى أعمالهم والأطفال إلى مدارسهم، وذلك فور تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب في 20 يناير الجارى.

وكتبت كامالا هاريس، عبر حسابها بموقع تويتر منذ قليل، قائلة:" أنا والرئيس جون بايدن يجب أن تكون أولويتنا الأولى هي السيطرة على هذا الوباء، وإعادة الناس إلى العمل، وإعادة أطفالنا إلى المدرسة، وهذا هو تركيزنا".

وكانت قالت في تغريدة سابقة:" توفي أكثر من 384 ألف أمريكي بسبب COVID-19. في التاسع عشر من يناير ، سنكرم الأرواح التي فقدت ونحزن مع المجتمعات في جميع أنحاء بلدنا التي تغيرت إلى الأبد من هذا الفيروس المميت".