أمل جديد للمصابين بالأرق.. علماء بالنرويج يتوصلون لطريقة علاج جديدة

كتبت هند عادل

أكدت دراسة بحثية لباحثين بمستشفى سانت أولاف وقسم الصحة العقلية بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن العلاج الرقمي للنوم وسيلة فعالة لعلاج الأرق وتقليل استخدام الحبوب المنومة، وأوضحت الدراسة أن ما يقرب من 500 ألف نرويجي يعانون من اضطرابات نوم مزمنة تسمى أيضًا الأرق.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية أظهرت نتائج الدراسة أنه من الممكن توفير علاج فعال للغاية للنوم وخالٍ من الأدوية على نطاق واسع يمكن القيام بذلك دون مقابلة العاملين الصحيين، كما يقول عالم النفس الإكلينيكي هافارد كاليستاد.

حيث يمكن أن يساعد دعم النوم الرقمي الأشخاص على تحديد الأسباب الكامنة وراء مشاكل نومهم، ويعالج العلاج مشكلات أنماط النوم ، والضغوط المختلفة والعوامل الأخرى التي تتداخل مع النوم، ونشرت نتائج الدراسة في The Lancet Digital Health.

وحقق 38 % من المشاركين جودة نوم طبيعية بعد الخضوع لعلاج النوم الرقمي ثمانية % من المجموعة الضابطة كانت لها نتائج مماثلة، وتضمنت دراسة العلاج 1721 مشاركًا ، تلقوا إما علاجًا رقميًا للنوم أو نصائح جيدة للنوم ومعلومات رقمية حول مشاكل النوم كان جميعهم من البالغين النرويجيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ويعانون من صعوبة في النوم.

ما يقرب (58 %) شهدوا تحسنًا كبيرًا من علاج النوم الرقمي ، واكد الباحثين أن المشاركين الذين تلقوا علاجًا رقميًا للنوم كانوا قادرين على تقليل استخدامهم للأقراص المنومة أكثر من المشاركين الذين تلقوا نصائح حول النوم فقط.