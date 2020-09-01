طرق تقليل هرمون التوتر "الكورتيزول" منها النوم الجيد

كتبت فاطمة خليل

الكورتيزول هو واحد من عدة هرمونات ينتجها الجسم بشكل طبيعي وترتفع مستويات الكورتيزول عندما تكون متوترًا ويدعم الكورتيزول الصحة العامة فهو يساعدنا على الاستيقاظ، ويمنحنا الطاقة أثناء النهار ويقل في الليل لمساعدتنا على النوم والراحة، في هذا التقرير نتعرف على طرق طبيعية لتقليل هرمون الكورتيزول في جسمك، بحسب موقع كلايفند كلينيك الأمريكى.

تظهر مشكلة الكورتيزول عندما يؤثر الإجهاد المزمن على ارتفاع مستويات الكورتيزول على المدى الطويل يمكن أن تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة على مدار أسابيع أو شهور إلى حدوث التهاب ومجموعة من المشكلات الصحية العقلية والجسدية، من القلق إلى زيادة الوزن إلى أمراض القلب.

هل هناك أطعمة تقلل الكورتيزول؟



قال طبيب الطب التكاملي يوفانج لين ، "التغذية مهمة للغاية للتغلب على التوتر ودعم حالتك المزاجية، ولكن لا يوجد طعام واحد سيفي بالغرض..عليك أن تنظر إلى صورة نمط الحياة بأكملها."

تشير بعض الأبحاث إلى أن الأطعمة مثل الشاي والشوكولاتة وزيوت السمك قد تخفض الكورتيزول.

وأوضح الدكتور لين إن مثل هذه الدراسات تميل إلى أن تكون صغيرة وليست قاطعة للغاية.وأضاف إنه من غير المحتمل أن توازن مستويات الكورتيزول عن طريق إضافة الأنشوجة إلى البيتزا أو تغطية قطعة من الشوكولاتة لكن التغذية الصحية الجيدة يمكن أن تحدث فرقًا.

يتفاعل الكورتيزول مع الناقلات العصبية، وهي الناقلات الكيميائية التي ترسل إشارات في الدماغ. تلعب الناقلات العصبية دورًا مهمًا في الحالة المزاجية والكورتيزول ليس المركب الوحيد الذي يؤثر عليهم.

وأوضح الدكتور لين: "لصنع هذه الناقلات العصبية ، أنت بحاجة إلى جميع المكونات الخام: الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى".

وتضيف أن أفضل طريقة للحصول عليها هي اتباع نظام غذائي متوازن غني بالنباتات ، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط. "النظام الغذائي الصحي هو الركيزة الأساسية لإدارة الإجهاد."

يمكن أن تضمن خطة الوجبات المتوازنة حصولك على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك. وتحدث إلى طبيبك حول تناول الفيتامينات الأساسية.

هل توجد أعشاب أو مكملات لتقليل الكورتيزول؟



بعض العناصر قد تساعد في الحفاظ على مستويات الكورتيزول في نطاق صحي تشير الأبحاث إلى أن هذه الأعشاب والمكملات الطبيعية قد تقلل من التوتر والقلق و / أو مستويات الكورتيزول:

اشواجاندا.

رهوديولا.

بلسم الليمون.

البابونج.

كيفية تقليل الكورتيزول بشكل طبيعي



ممارسه الرياضه

التمرين مفيد للصحة من الرأس إلى أخمص القدمين لذلك ليس من المستغرب أنه يساعد في تخفيف التوتر أيضًا ، ربما عن طريق تقليل مستويات الكورتيزول.

تظهر الدراسات ، على سبيل المثال ، أن التمارين يمكن أن تخفض مستويات الكورتيزول لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من اضطراب اكتئابي شديد.

النوم

لا شيء تقريبًا يتفوق على النوم الجيد ليلاً، عندما لا تنام جيدًا ، فإنك تميل إلى أن تكون أكثر قلقًا وسرعة الانفعال والتوتر النوم مهم للصحة مثل التمارين الرياضية بجميع أنواعها - بما في ذلك إدارة الإجهاد والحفاظ على الكورتيزول تحت السيطرة.

قد يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة مستويات الكورتيزول. يمكن أن يضعف الكورتيزول الزائد الذاكرة ويساهم في زيادة الوزن بل ويسرع عملية الشيخوخة.

قضاء الوقت في الطبيعة

يعد قضاء الوقت في الهواء الطلق طريقة رائعة لخفض الكورتيزول وتهدئة عقلك يمكن أن يقلل من مستويات الكورتيزول ويقلل من الإجهاد.