نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد تشطيبات المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة

الوادى الجديد- فريق المحافظات

تفقدت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية بالمدرسة المصرية اليابانية بالخارجة، ترافقها المهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة والمهندس عادل مراد نائب رئيس مركز الخارجة.

وأشادت بمعدلات الإنجاز والجهد المبذول لإنهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة، استعدادا لدخولها الخدمة بداية العام الدراسى القادم. وإضافة منظومة تعليمية مطورة بنظام التعليم بالمحافظة.

جدير بالذكر أن المدرسة تم إنشاؤها على مساحة 10 آلاف متر مربع، بتكلفة 22 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق وتحتوى على 14 فصلا دراسيا بجانب غرف للأنشطة والإدارة وهيئة التدريس، وصالات وملاعب رياضية لممارسة الرياضات المختلفة.