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غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الخميس، 09 يوليه 2020 12:54 م
غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاعا طفيفا فى درجات بحرارة الجو، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة بالقاهرة العظمى  34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 31 درجة.
 
ويشهد اليوم الخميس، انخفاض آخر فى درجات بحرارة الجو، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا، كما يشهد شمال الصعيد طقس حار،  وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
 
 

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