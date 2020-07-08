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لافروف: عرضنا على مصر وإثيوبيا والسودان المساعدة الفنية فى أزمة سد النهضة

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:35 م
لافروف: عرضنا على مصر وإثيوبيا والسودان المساعدة الفنية فى أزمة سد النهضة لافروف
كتب: أحمد جمعة

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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا قدمت عرضا لمصر والسودان وإثيوبيا بتقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبى.

 

وقال الوزير الروسي بعد محادثات مع وزراء خارجية الترويكا التابعة للاتحاد الإفريقي التي تضم ( مصر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا): "لقد عرضنا على المشاركين في مفاوضات سد النهضة مساعدتهم بما في ذلك المساعدة التقنية. هناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة. إنهم، يعرفون ذلك".

 

وتابع لافروف: "الولايات المتحدة الأمريكية عرضت عليهم أيضا خدماتها. وعقدت عدة اجتماعات في الولايات المتحدة، ورحبنا بالتقدم الذي تم إحرازه. ومن المشجع الآن أن الأطراف اتفقت على تسريع الاتصالات بين الوزراء المسؤولين".

 

وذكر لافروف أن روسيا في إطار المناقشة التي تمت في مجلس الأمن الدولي حول قضية بناء السد حثت على الانتهاء في أقرب وقت ممكن من تنسيق النهج بشكل عام على أساس القانون الدولي الحالي لمثل هذه الحالات ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.


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