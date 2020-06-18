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حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن: لم نصدر قراراً بفتح الحضانات حتى الآن

الخميس، 18 يونيو 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن: لم نصدر قراراً بفتح الحضانات حتى الآن وزيرة التضامن
رضا حبيشى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: ملعقة عسل أبيض على كوب ماء ترفع المناعة للحماية من كورونا

إنفوجراف.. كيف نعتنى بذوى الهمم فى ظل أزمة كورونا مع الالتزام بإجراءات الوقاية؟

وزيرة التضامن لـ"اليوم السابع": لا يوجد قرار بفتح الحضانات حتى الآن

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن ‎

إعلان مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية

10 تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية لرؤساء اللجان للوقاية من كورونا ‎لطلاب

الثانوية العامة.. أفضل طريقة للمراجعة ومذاكرة دروسك قبل الامتحانات

التعليم تعلن تفاصيل المنح الدراسية الجامعية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة

متحدث باسم الرى: تعنت إثيوبيا يمنع التوصل لاتفاق مشترك حول سد النهضة ‎

 


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