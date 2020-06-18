حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن: لم نصدر قراراً بفتح الحضانات حتى الآن

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: ملعقة عسل أبيض على كوب ماء ترفع المناعة للحماية من كورونا
إنفوجراف.. كيف نعتنى بذوى الهمم فى ظل أزمة كورونا مع الالتزام بإجراءات الوقاية؟
وزيرة التضامن لـ"اليوم السابع": لا يوجد قرار بفتح الحضانات حتى الآن
التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن
إعلان مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية
10 تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية لرؤساء اللجان للوقاية من كورونا لطلاب
الثانوية العامة.. أفضل طريقة للمراجعة ومذاكرة دروسك قبل الامتحانات
التعليم تعلن تفاصيل المنح الدراسية الجامعية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة
متحدث باسم الرى: تعنت إثيوبيا يمنع التوصل لاتفاق مشترك حول سد النهضة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة