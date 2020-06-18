إنفوجراف.. كيف نعتنى بذوى الهمم فى ظل أزمة كورونا مع الالتزام بإجراءات الوقاية؟

كتب ــ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الاعتناء بالأشخاص ذوي الهمم في ظل جائحة كورونا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من العدوى، وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أكدت، أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا فى مصر مصاحبة لأمراض مزمنة، وقالت، إن هناك عزوفا لبعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفًا من انتقال العدوى، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بفتح كافة العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية، بالإضافة إلى إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب فى الأحياء والقرى، لمتابعة عمل قرارات اللجان الثلاثية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج.

وناشدت الوزيرة، أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه لتلقى الخدمات الطبية اللازمة وصرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث سيتم توفير قوافل طبية محددة بالأحياء والقرى، وإتاحة صرف الأدوية بها، بالإضافة إلى إتاحة اللجان الثلاثية بتلك القوافل لتوقيع الكشف الطبي، كما سيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية.