اليوم السابع
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متحدث باسم الرى: تعنت إثيوبيا يمنع التوصل لاتفاق مشترك حول سد النهضة

الخميس، 18 يونيو 2020 01:22 م
متحدث باسم الرى: تعنت إثيوبيا يمنع التوصل لاتفاق مشترك حول سد النهضة سد النهضة
كتب محمد عبد العظيم

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أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية، أن تعنت إثيوبيا يمنع التوصل لاتفاق مشترك حول سد النهضة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه فى مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبى والذى عقد الأربعاء، أن مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدما يذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفنى والقانوني، حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد

وتابع عبد العاطى فى بيان: "كما سعت إثيوبيا إلى الحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات فى أعالى النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت اثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف".

كما ذكر وزير الري، أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت فى جولة المفاوضات الأخيرة التى دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية سعياً منها لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لأثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، فى الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التى قد يلحقها هذا السد على دولتى المصب.  ولكن للأسف، استمرت أثيوبيا فى مواقفها المتشددة.

وأوضح وزير الرى أن أثيوبيا اعترضت فى ختام اجتماعات وزراء الرى على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر فى أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى انهاء المفاوضات

واختتم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تصريحاته بالإعراب عن التقدير العميق لمبادرة جمهورية السودان الشقيق للدعوة لهذه الاجتماعات ومساعيه الجادة لدعم المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق.


سد النهضة

اثيوبيا

وزارة الرى

مفاوضات سد النهضة

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