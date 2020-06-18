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وزيرة التضامن لـ"اليوم السابع": لا يوجد قرار بفتح الحضانات حتى الآن

الخميس، 18 يونيو 2020 12:27 م
وزيرة التضامن لـ"اليوم السابع": لا يوجد قرار بفتح الحضانات حتى الآن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه لم يتم اتخاذ أى قرارات بشأن فتح حضانات حتى الآن  بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، والوزارة تولى اهتماماَ كبيراً بالأطفال والحفاظ على صحتهم، لذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات متعلقة بفتح الحضانات حتى الآن.

جاء ذلك  فى تصريحات لـ" اليوم السابع "على هامش إطلاق الوزيرة منصة التواصل التفاعلى لخدمات الوزارة بالتعاون مع اليونسيف، حيث تهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال التفاعل مع المواطن، تعتمد على استقبال رسائل مجانبة وهى منصة حوارية تهدف إلى توصيل المعلومات الصحيحة عن التوعية أو استطلاع رأى مثل مثل فتح الحضانات كما أن هذه المنصة تأتى فى ظل توجهات الرئيس الرئيس فى انتقال الحكومة إلى عالم الخدمات الرقمية بما يضمن رضاء المواطن فى أداء الخدمة ومشاركتة وأنه من خلال هذه المنصة نحصل على البيانات وتحليلها ونخرج منها استنتاجات ونتصدى للفقر متعدد الأبعاد من وأيضا مكافحة ختان الإناث ومكافحة الزواج المبكر.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فى مصر ما يقرب من 18 ألف حضانة، ونحن بصدد إنشاء حضانات أخرى وترميم الحضانات الموجودة المرخصة، حيث جرى الحصول على موافقة لافتتاح 1500 حضانة جديدة، مشيرة إلى أن هناك حضانات للتخاطب والتوحد وغيرها من التخصصات، والأطفال الموجودة فى تلك الحضانات المتخصصة تضرروا من غلقها فتم اتخاذ قرار بفتحها مع إجراءات احترازية مشددة.

وجدير بالذكر أن نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، كانت قد قررت تعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات فى كافة محافظات الجمهورية، تزامناً مع القرارات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالمدارس والجامعات.


التضامن

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غلق الحضانات

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