اليوم السابع
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الصحة: ملعقة عسل أبيض على كوب ماء ترفع المناعة للحماية من كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 12:38 م
الصحة: ملعقة عسل أبيض على كوب ماء ترفع المناعة للحماية من كورونا ملعقة عسل ابيض علي كوب ماء يرفع المناعة للحماية من كورونا
كتب وليد عبد السلام

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ذكرت وزارة الصحة والسكان أن تقوية المناعة تقلل من معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وأضافت عبر منشور لها أن ملعقة من العسل الأبيض علي كوب من الماء صباحا يرفع من المناعة وينقى مسارالهواء فى الجهاز التنفسى.
 
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا فى مصر مصاحبة لأمراض مزمنة، وقالت وزيرة الصحة: هناك عزوف بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفًا من انتقال العدوى، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بفتح العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية، بالإضافة إلى إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب فى الأحياء والقرى، لمتابعة عمل قرارات اللجان الثلاثية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج.
 
وناشدت الوزيرة أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه لتلقى الخدمات الطبية اللازمة وصرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث سيتم توفير قوافل طبية محددة بالأحياء والقرى، وإتاحة صرف الأدوية بها، بالإضافة إلى إتاحة اللجان الثلاثية بتلك القوافل لتوقيع الكشف الطبى، كما سيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة  تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية.
 
وأضافت وزيرة الصحة أنه سيتم صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة فى حالة كان القرار سارى، من كل من المستشفى التابع لها، أو المراكز التابعة لنفس المستشفى، أو من خلال القوافل العلاجية المتنقلة التابعة لنفس المستشفى، مؤكدة أنه فى حالة انتهاء القرار سيتم تجديده وصرف الأدوية مباشرة عن طريق اللجنة الثلاثية من خلال المستشفيات التابع لها، وحال عدم وجود قرار سيتم إصداره لجميع المنتفعين عن طريق اللجنة الثلاثية.


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الصحة

المناعة

فيروس كورونا

العسل الابيض

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