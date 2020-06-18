10 تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية لرؤساء اللجان للوقاية من كورونا

كتب لؤى على

واصل قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لامتحانات الثانوية، باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب خلال أدائهم الامتحانات، في ظل انتشار فيروس كورونا، أرسل قطاع المعاهد عدد من التعليمات للمناطق الأزهرية بالمحافظات للتعامل داخل اللجان وقبل وبعد خروج الطلاب كالآتى:

1- قبل بدء أعمال الامتحانات تقوم لجنة فنية مختصة بتعقيم وتطهير كل أرجاء المعهد الذى يضم مقار لجان الامتحانات.

2- التطهير بدءاً من أبواب المعهد الرئيسة حتى المقاعد والجدران وغرف اللجان ومظاريف أوراق الامتحانات.

3- قبل دخول الطلاب والمراقبين والعمال إلى مقر اللجنة يتم قياس درجة حرارة جميع المتواجدين في اللجنة.

4- فى حالة وجود درجة حرارة مرتفعة لدى الطالب فسوف يتم عمل اعتذار له بسبب عذر مرضى.

5- العذر المرضى يتيح للطالب الدخول بالدور الثانى ويحصل على درجته كاملة دون نقصان.

6- يجب أن يلتزم الجميع من طلاب ومراقبين وملاحظين وعمال بارتداء الكمامة والقفازات .

7- لن يسمح بدخول أي فرد بدون الكمامات أو القفازات.

8- سوف يحصل الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات على علبة تشمل مادة مطهرة من الكحول الإيثيلى بتركيز 70 %.

9- سيحصل المشاركون أيضا على جيل معقم إضافة لكمامة وقفازات.

10- يستمر ارتداء الكمامة للجميع دون استثناء مذ دخول المعهد وحتى الخروج منه.