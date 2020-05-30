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تحرير محضر للمركز الطبى بالمنصورة بعد إلقائهم مخلفات طبية بالشارع.. صور

السبت، 30 مايو 2020 04:21 م
تحرير محضر للمركز الطبى بالمنصورة بعد إلقائهم مخلفات طبية بالشارع.. صور نفايات طبية
الدقهلية شريف الديب

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حرر مسؤلو حى شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، محضرا ضد مركز طبى بنطاق الحي، لإلقائه مخلفات طبية بالشارع، وأعلن حى شرق المنصورة فى بيان له، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات المهندس محمد البسيونى رئيس حى شرق المنصورة، تم اليوم السبت، مرور اللجنة فى شارع قناه السويس وأثناء المرور، تلاحظ وجود نفايات طبية فى القمامة العادية فى صندوق القمامة الخاص بالحى، وبالبحث تلاحظ أن النفايات خاصة بأحد المراكز الطبية.

بالتفتيش فى المركز الطبى، تم اتخاذ الإجراءات وعمل محضر إلقاء نفايات طبية بالطريق العام، شارك فى اللجنة راضى العدوى مدير شئون البيئه وطه محمد  مدير المتابعة و محمد اكرم مدير المركز التكنولوجي.

وفى وقت سابق تمكنت رئاسة حى غرب المنصورة، اليوم، من ضبط مركز طبي يتخلص من النفايات الطبية وسط مخلفات القمامة بشوارع المدينة بواسطة تروسيكل.

جاء ذلك خلال الحملة التى قادها الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى، والفريق المعاون المشكل من أحمد سمير مدير إدارة البيئة، وأحمد نشأت وعلى هشام من الاشغالات، على المستشفيات والعيادات الخاصة، والمراكز الطبية، الكائنة بنطاق الحى، للتأكد من وجود سجل بيئي وعقود لنقل النفايات الخطرة من عدمه، وأثناء تواجد الحملة أمام احد المراكز الطبية، تلاحظ وجود تروسيكل يقوم بنقل بعض الأكياس من المنشأة، وبتتبع التروسيكل وبمنطقة طريق المنصورة السريع، تم ضبط التروسيكل يقوم بالتخلص من النفايات الطبية وسط مخلفات القمامة بالطريق، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم التحفظ على التروسيكل

فيما شدد محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، باستمرار وتكثيف تلك الحملات للقضاء على تلك الظاهرة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، جاء ذلك تنفيذا" لتعليمات الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية.

 

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الدقهلية

حى شرق المنصورة

النفايات الطبية

محافظة الدقهلية

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