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الكرملين: بوتين لم يخضع لأى اختبار بشأن كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 12:31 م
الكرملين: بوتين لم يخضع لأى اختبار بشأن كورونا الرئيس الروسي
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل منذ قليل، تأكيد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يخضع لاختبار كورونا ولا يعانى من أى أعراض، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى مقابلة مع وكالة تاس أنه لا يوافق أولئك الذين يسمونه قيصرا، مشيرا إلى أن القيصر هو ذلك الذي يصدر الأوامر، فيما يعمل الرئيس كل يوم ، حسبما نشرت روسيا اليوم .

وقال بوتين في معرض إجابته على سؤال عن رأيه في تسميته بالقيصر: "هذا لا يطابق الواقع. أنا أعمل في كل يوم"، مشددا على أنه لا يحكم مثل قيصر.

وتابع الرئيس الروسي مؤكدا أن "القيصر هو الذي يجلس، ينظر من فوق ويقول: (هنا أصدر الأمر، وهناك سيفعلون شيئا ما)، لكن هو نفسه (القيصر) يكتفي بتجريب قبعته والنظر في المرآة".

وأقر بوتين الذي يتولى مناصب قيادية رفيعة منذ 20عاما أنه "لم يخطر بباله"، بأن فترة بقائه في السلطة ستطول، مضيفا أنه قطعيا لم يكن يعتقد أن يوجد في هذا المكان، ولم يكن يتصور ذلك بتاتا.

وبشأن إمكانية أن "يخرج من السباق" في لحظة ما، رأى الزعيم الروسي أنه في مثل هذه الحالة لديه شعور بالمسؤولية "عما يحدث وكيف يحدث وما الذي سيحدث".

وروى الرئيس الروسي أنه في عام 2008 لم يكن يعرف أنه سيعود إلى سدة الرئاسة مجددا بعد أربع سنوات، لكنه لم يستبعد مثل هذا الاحتمال.


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