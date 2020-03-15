أخبار × 24 ساعة.. الصحة: ارتفاع إصابات كورونا لـ110 حالات وتعافى 33 آخرين

إعداد سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

وزيرة التضامن: تعليق أنشطة الحضانات أسبوعين تزامنًا مع المدارس والجامعات

الحكومة: مد العام الدراسى فى الإجازة الصيفية حال تعطل الدراسة لمدة شهر

الصحة: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لــ110 حالات وتعافى 33 آخرين

﻿الكنيسة تعطل كافة الأنشطة باستثناء القداسات بسبب فيروس كورونا

طارق شوقي: التعليم مُستمر والامتحانات في موعدها.. ومنعنا التجمعات فقط

وزير التعليم: تعليق الدراسة قرار دولة.. ومد السنة الدراسية لو لزم الأمر

التنمية المحلية: تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات ينطبق على الحضانات

غلق 16 سنتر تعليمى بالدقى ومصادرة محتوياته.. تطبيقا لقرار رئيس الوزراء

وزير التعليم العالى: رفع المحاضرات للطلاب على يوتيوب ووسائل التواصل

جامعة القاهرة تمنح طلاب المدن الجامعية إجازة بداية من الغد وإجراء تعقيم شامل

الخشت: اعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية والعمل بكامل طاقتها

فيديو.. وزير التربية والتعليم: طلب المعلمين والإداريين إجازة غير منطقى

وزير الرى يكلف باستمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات العواصف

رئيس جامعة القاهرة: خطة كاملة لاستكمال الدراسة بالنظم الإلكترونية

الإفتاء: مساعدة الفقراء وعلاج المرضى وتسديد الديون مقدمة على نافلة الحج والعمرة

جامعة الأزهر تعلن بث المناهج "أون لاين" وتعطيل الدراسة للطلاب فقط

بعد غرقها بالسيول.. مراكز الشباب تستعد لاستقبال أهالى قرية الديسمى بالجيزة

"الأزهر" تقصر مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه على الباحث واللجنة فقط

الكهرباء: عودة التيار بنسبة 98% للشروق.. وجارى إصلاح أعطال أكتوبر وزايد

الإنجيلية توصي كنائسها بتأجيل أنشطتها كثيفة العدد لمواجهة كورونا

الأوقاف تحذر أئمتها من التخلف عن العمل بالمساجد ونظافة المصليات

الأوقاف: تأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد بسبب كورونا

وزيرة التضامن تبحث مع الجمعيات غدًا طرق تقديم الدعم للأسر المتضررة من الأمطار

محافظ الجيزة يوجه بالدفع بـ51 معدة لرفع تجمعات المياه المتبقية بالكبارى والأنفاق

5 قرارات و3 معلومات هامة ورسالتين للشعب المصرى.. ملخص مؤتمر رئيس الوزراء

صور.. غلق مراكز الدروس الخصوصية بأحياء القاهرة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء

عميد علوم القاهرة يؤكد جاهزية الكلية لتفعيل خطة الجامعة للتعليم عن بعد