فيديو.. وزير التربية والتعليم: طلب المعلمين والإداريين إجازة غير منطقى

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن قرار تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا هو قرار دولة، مضيفا أنه لا يوجد منطق في طلب المعلمين والإداريين بإجازة وإلا كل موظقف ياخد إجازة ما انا موظف في التربية والتعليم وأذهب لعملي عادي، لدينا ظروف ومش عاوزين نوصل لمرحلة مد فترة تعليق الدراسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج من مصر، إن الوضع الحالي مطمئن وعدد الإصابات بفيروس كورونا قليل جدا، مضيفا أنه تم إضافة مناهج إلكترونية من أول الإبتدائى حتى الثانوية، لتسهيل المذاكرة على الطلاب، وسيتم تجهيزية خلال 48 ساعة المقبلة، والامتحانات ستجرى في مواعيدها وسيتم تعقيم اللجان.

وتابع الدكتور طارق شوقى أن الحكومة تعمل كفريق ولا أحد يتخذ قرارا فرديا، مضيفا أنه سيتم الاتفاق مع شركات المحمول الثلاثة لتقديم الخدمة للطلاب على بنك المعرفة مجانا، والتصفح على المواقع التعليمية لن يتم محاسبة الطالب عليها وتقدم مجانا له حتى تساعده في المذاكرة، وبنك المعرفة اليوم سيؤتى ثماره.